Посольство России потребовало у Госдепа разъяснений в связи с задержанием ФБР россиян

Российское посольство в Соединенных Штатах обратилось в Госдеп для получения разъяснений в связи с задержанием на территории страны граждан России. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в фейсбуке.

В ведомстве заявили, что следят за развитием ситуации, а также запросили в Госдепе данные о местонахождении задержанных.

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«Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в посольстве готовы при необходимости оказать россиянам консульскую помощь.

Ранее представитель американского минюста Николь Навас Оксман назвала имена пяти человек, которых ФБР задержало на территории страны в связи с подозрением в крупном мошенничестве. Среди задержанных в США четыре человека являются гражданам России.