Аксенов оценил готовность трассы «Таврида»‍

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство федеральной трассы «Таврида» ведется в соответствии с запланированными сроками. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время работы по трассе «Таврида» идут без срыва сроков.

Он также добавил, что готовность первой очереди трассы составляет 65%.

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Аксенов подчеркнул, что в двухполосном исполнении дорога будет готова до конца года.

Ранее глава Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов рассказал, что готовность первой очереди федеральной трассы «Таврида» составляет 65%.

По его словам, качество выполняемых работ и ход строительства контролируются постоянно.