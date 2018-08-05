На Кубани при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

В ДТП на трассе Краснодар-Кропоткин при столкновении двух машин погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Краснодарскому краю.

По данным правоохранительных органов, столкновение ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110 произошло в воскресенье, 5 августа, на территории Динского района.

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«На 33-м километре трассы Краснодар-Кропоткин произошло лобовое столкновение двух автомобилей в результате выезда на полосу встречного движения одного из них», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что в результате инцидента погибли четверо, еще один человек получил ранения. Его состояние не уточняется.

В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что под Челябинском двое погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса.