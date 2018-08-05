На Кубани при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
В ДТП на трассе Краснодар-Кропоткин при столкновении двух машин погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Краснодарскому краю.
По данным правоохранительных органов, столкновение ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110 произошло в воскресенье, 5 августа, на территории Динского района.
«На 33-м километре трассы Краснодар-Кропоткин произошло лобовое столкновение двух автомобилей в результате выезда на полосу встречного движения одного из них», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также отмечается, что в результате инцидента погибли четверо, еще один человек получил ранения. Его состояние не уточняется.
В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под Челябинском двое погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса.