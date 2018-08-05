В Подмосковье загорелся мотосалон

В Подмосковье возник пожар на площади 700 кв. м в мотосалоне в городском округе Котельники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.

В региональном ведомстве рассказали, что в 12.05 пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. К тушению огня было привлечено 19 единиц техники и 64 человека. Отмечается, что в здании на первом этаже также расположен сервис по ремонту лодочных моторов.

Реклама

«В 10.56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центра управления в кризисных ситуациях) поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Котельники, Коммерческий проезд, дом 6. Площадь возгорания — 700 кв. м», — говорится в сообщении.

По сообщению МЧС, в 12.53 пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что при пожаре в московском автосервисе пострадали три человека.