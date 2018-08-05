Под Челябинском двое погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса

На 1557 км федеральной трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

«Около 06.00 [04.00 мск] столкнулись идущие в попутном направлении микроавтобус «Ивеко», управлял которым мужчина 1985 года рождения, и грузовой автомобиль Man. В результате ДТП водитель микроавтобуса и его пассажир... получили смертельные травмы», — говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что за медицинской помощью обратились пятеро пассажиров микроавтобуса.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек.