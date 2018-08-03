В Воронежской области при аварии погибли три человека

В результате лобового столкновения двух иномарок в Воронежской области погибли три человека, еще пятеро, включая ребенка, доставлены в больницу с травмами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя единой диспетчерской службы Павловского района.

По данным представителя, информация об аварии на 647-м километре трассы М-4 «Дон» поступила в управление в пятницу, 3 августа, в 4.53 мск.

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«Два человека погибли на месте — женщина из Opel и мужчина-пассажир из Toyota. Шестеро были доставлены в Павловскую центральную районную больницу, где молодая женщина из Toyota скончалась», — сказал представитель.

Он отметил, что в больнице в данный момент находятся четверо пострадавших. Две женщины помещены в реанимацию в тяжелом состоянии, мальчик 2015 года рождения и взрослый мужчина проходят лечение в отделение травматологии. Еще одного мужчину отправили домой после оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области в результате ДТП погибли четыре человека.