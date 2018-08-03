В Боливии в ДТП с автобусом погибли четыре человека
В Боливии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, при аварии также пострадали 30 человек.
Как отмечается, ДТП произошло на шоссе между городами Оруро и Ла-Пас.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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Ранее сообщалось, что в результате ДТП с грузовиком в китайской провинции Гуандун погибли девять человек.
Как отмечалось, при аварии цементовоз опрокинулся и задавил два легковых автомобиля. Еще два человека получили ранения.