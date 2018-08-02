В Крыму рассказали, как продвигается строительство трассы «Таврида»

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Глава Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов рассказал, что готовность первой очереди федеральной трассы «Таврида» составляет 65%, а строительство идет в соответствии с графиком. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Карпова, качество выполняемых работ и ход строительства контролируются постоянно. Уточняется, что строительство трассы состоит из семи этапов, шесть из них расположены на территории Крыма, а седьмой — в Севастополе. При этом работа осуществляется одновременно по всем этапам и состоит из двух очередей.

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«На первой очереди строительства генеральный подрядчик выполнил укладку двух полос асфальтобетона общей протяженностью в 100 из 190 километров», — сказал Карпов.

Ранее сообщалось, что во время строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму была обнаружена пещера, где сохранились останки древних животных.