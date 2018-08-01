В Минтрансе назвали нецелесообразным строительство дороги Джубга-Сочи

В Минтрансе назвали нецелесообразным строительство в Краснодарском крае автодороги Джубга-Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что варианты реконструкции трассы прорабатывались совместно с Росавтодором. По предварительным оценкам проект может стать чрезвычайно капиталоемким — в нынешних ценах на его реализацию ушло бы не менее 1,6 трлн руб.

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«Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что все эти меры существенно осложнят работу одного из главных курортных регионов России. В связи с перечисленными условиями Минтранс считает проект восстановления трассы нецелесообразным.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае могут построить дорогу до Сочи стоимостью 1,2 трлн руб.