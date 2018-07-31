В Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов

На востоке Москвы водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

По данным агентства, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в столичном районе Соколиная Гора.

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Как отмечается, пострадавшие были госпитализированы с места аварии.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил трех пешеходов на тротуаре в Новой Москве.

Как отмечалось, в результате инцидента погиб один человек.