ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Террористическая группировка «Исламское государство» объявила, что несет ответственность за убийство иностранных туристов в Таджикистане. Об этом сообщается на сайте американской компании SITE Intelligence Group, которая отслеживает онлайн-активность террористов.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане неизвестные наехали на толпу иностранных туристов, а затем напали на них с ножами и огнестрельным оружием. В результате инцидента погибли четыре человека. Позднее местное МВД заявило, что все нападавшие были ликвидированы.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.