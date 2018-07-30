Путин подписал закон о возмещении угонщиком ущерба за порчу машины

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий угонщиков автомобилей возмещать ущерб в случае причиненного вреда транспортному средству.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменение в статью 1080 Гражданского кодекса России.

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«Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от ответственности», — говорится в документе.

Ранее в Татарстане угонщик распилил украденный автомобиль и по частям сдал его на металлолом.