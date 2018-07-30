В Москве уменьшилось число погибших в ДТП за полгода

Руководитель ЦОДД Вадим Юрьев заявил, что число погибших в результате ДТП на московских дорогах за первую половину этого года сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Юрьева, снижение числа погибших связано с изменениями схем движением, дополнительной подсветкой на пешеходных переходах и установкой видеокамер.

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«В столице за шесть месяцев 2017 года погибли 213 человек, а в этом году за тот же период на 17 человек меньше», — заявил Юрьев.

Ранее сообщалось, что в России резко снизилось число пьяных ДТП за полгода. За первые шесть месяцев 2018 года в России произошло 69 656 ДТП. Такие данные содержатся в статистике ГИБДД, с которой ознакомилась «Газета.Ru». Всего на российских дорогах за этот период погибло 6 974 человека, а ранения получили 88 599 человек.