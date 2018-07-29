Шварценеггер раздавил лимузин танком

Экс-губернатор Калифорнии, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер на собственном танке переехал лимузин. Об этом сообщает CNBC.

По имеющейся информации, на такой шаг Шварценеггер пошел ради съемок телешоу Make it! («Сделай это!). Вместе с актером в 46-тонном танке M47 Patton II находился телеведущий Джей Лино. Перед тем, как проехать на нем по лимузину Lincoln Town Car, Шварценеггер рассказал об истории танка.

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Актер заявил, что научился управлять танком во время службы в армии, а после смог приобрести ту самую машину с бортовым номером 331 для личного пользования.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер рассказал о плохом самочувствии после операции на открытом сердце.