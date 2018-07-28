В Совфеде поддержали закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Члены Совета Федерации одобрили законопроект, согласно которому россияне смогут регистрировать новые транспортные средства, не посещая ГИБДД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь в России при покупке транспортных средств у официальных дилеров владельцам не придется ставить машины на учет, обращаясь в ГИБДД. Там назначат номер транспортного средства, а знаки владелец сможет получить у изготовителя сам.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД. Документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Проект закона внесли еще в 2011 году, первое чтение он прошел в 2013 и с тех пор находился на доработке.