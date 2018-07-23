В ДТП на Кубе пострадали 37 человек

В результате столкновения автобуса с «КамАЗом» на Кубе пострадали 37 человек, сообщает портал Granma.

По словам помощника водителя грузовика, машина стояла на месте, когда в нее сзади врезался автобус.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что трое из них находились в тяжелом состоянии и уже перенесли операцию.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса с самосвалом в индийском штате Раджастан погибли семь человек, еще 20 получили ранения. Также ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе в ДТП с автобусом пострадали 25 человек.