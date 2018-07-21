Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Главное управление МВД России по Свердловской области на своем сайте сообщило о гибели пяти человек в результате столкновения автомобилей на трассе Пермь-Екатеринбург.

«21 июля около 18.30 (16.30 мск) в районе 267 км трассы Пермь – Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек, среди них, к сожалению, несколько детей», — говорится в тексте официального сообщения.

По основной версии, легковой автомобиль попытался обогнать фуру в то время, когда по встречной полосе ехал другой автомобиль, увидев который водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, после чего водителя занесло от удара и он столкнулся с ехавшим ему на встречу автомобилем.