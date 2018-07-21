На Хорошевском шоссе частично перекрыли движение из-за ДТП

На Хорошевском шоссе частично было перекрыто движение после столкновения двух иномарок, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В районе д. 1 по Хорошевскому шоссе произошло ДТП — столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадала женщина. Перекрыто две полосы движения», — сообщил источник.

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По его словам, пострадавшая в результате произошедшего женщина была госпитализирована в городскую клиническую больницу им. С. Боткина.

Ранее сообщалось, что на 28-м км МКАД водитель не справился с управлением и протаранил автомобили Jaguar на стоянке автосалона, в результате чего погибли два человека.