Источник: В Дагестане неизвестные напали на наряд ДПС

Неподалеку от города Кизилюрт в Дагестане неизвестные напали на наряд ДПС, один полицейский погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным агентства, еще один полицейский пострадал.

«Неизвестные на трассе около города Кизилюрт напали на наряд ДПС, в результате перестрелки один полицейский погиб, другой получил тяжелые ранения», — сказал источник.

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В настоящий момент нападавшие разыскиваются.

В правоохранительных органах Дагестана пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 21-летний местный житель напал с ножом на полицейских, которые шли на службу.