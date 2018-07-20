Фургон ЦОДД лишился высунувшейся слишком высоко дорожной камеры

Водитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) не учел высоту бетонной конструкции, которая сломала телескопическую камеру, выискивающую нарушителей в автоматическом режиме. Видео инцидента опубликовал один из пользователей соцсетей.

На кадрах видно, как возвышающаяся над зеленым фургоном ЦОДД телескопическая камера сначала цепляет знак, предупреждающий об ограничении высоты, а через несколько десятков метров и вовсе заваливается на крышу после столкновения с бетонным перекрытием, на котором тоже висит знак с указанием ограничения по высоте.

Инцидент произошел еще 19 июля и заснял его водитель попутной машины. При этом мужчина порадовался произошедшему, посмеявшись после того, как камера сломалась. Место действия осталось неизвестным — подобные комплексы используют как власти Москвы, так и Московской области.