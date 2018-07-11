В России изменятся правила регистрации автомобилей

Госдума в скором времени примет законопроект, который изменит правила регистрации автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную редакцию проекта закона.

Одно из ключевых изменений коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не нужно будет ездить в ГИБДД для постановки автомобиля на учет.

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Для этого автодилер должен будет получить статус «специализированной организации» и попасть в специальный реестр. После этого сотрудники автосалона будут проверять регистрационные данные на машину, передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и при получении положительного ответа от автоинспекции передавать весь комплект вместе с ключами от машины автовладельцу.

Отмечается, что регистрация в автосалоне будет платной услугой, и ФАС установит предельный тариф.

Законопроект также вводит два новых термина: государственный регистрационный номер, состоящий из букв и цифр, и государственный регистрационный знак — непосредственно металлическая пластина. Подразделение ГИБДД будет регистрировать только номер. Знаки же будет получать автовладелец — у изготовителя.

Помимо этого, в проекте закона исчезло упоминание «красивых номеров». Газета делает вывод, что в связи с этим автовладельцам больше не стоит ждать аукционов по их продаже.