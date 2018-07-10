В правительстве разрешили красить автомобили МВД и Росгвардии по-новому

В правительстве разрешили использовать серый как цвет автомобилей полиции. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым 6 июля.

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Автомобили Росгвардии теперь могут быть белыми или серыми с синей контрастной полосой. Ранее они могли быть только серыми с рубиново-красной полосой.

Также на автомобили добавят надписи «Росгвардия» и «Полиция» и геральдический знак ведомства.

Ранее сообщалось, что Росгвардия заказала боеприпасы «Реставратор» для подавления беспорядков.