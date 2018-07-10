В России предлагают штрафовать за недолив бензина на АЗС

В правительство было направлено предложение ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексея Абрамова.

Он отметил, что пока в России существуют штрафы только за низкое качество топлива. По данным Абрамова, за некачественное горючее Росстандарт в 2018 году оштрафовал около 50 АЗС на 28 млн руб. Причем больше всех пришлось отдать трем заправкам Shell — всего 6 млн руб.

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«Сегодня оборотными штрафами наказываются автозаправочные станции только за низкое качество топлива. Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива», — заявил Абрамов.

По информации Федерации автовладельцев России, на 76% российских АЗС недоливают топливо.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации допустили введение уголовной ответственности за недолив топлива на АЗС.