МИД Украины подтвердил гибель украинцев в ДТП под Орлом

Заместитель директора департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что в результате аварии в Орловской области погибли два украинских гражданина, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает УНИАН.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу», — сказал Кирилич.

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Консул отметил, что украинские власти принимают меры по оказанию помощи пострадавшим, а также взаимодействуют с родными, чтобы доставить на Украину тела погибших.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Орлом попал автобус с украинскими номерами.