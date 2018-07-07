Мару Багдасарян задержали за езду без прав в Москве

Стритрейсерша Мара Багдасарян была задержана за езду без прав в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что ночью 7 июля на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль Mercedes. Девушка-водитель при проверке документов не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение.

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«При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», — уточнили в пресс-службе.

Источник агентства добавил, что за рулем Mercedes была Багдасарян. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а на стритрейсершу составили протокол об административном нарушении.

Ранее Багдасарян сообщила, что продает Mercedes-Benz 2015 года.