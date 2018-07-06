Неизвестные блокировали работу «Укравтодора»

Неизвестные люди проникли в здание «Укравтодора» , об этом сообщается на странице ведомства в фейсбуке.

«Агрессивно настроенные молодые люди» проникли в здание и повредили государственное имущество. Отмечается, что в настоящий момент они покинули офис «Укравтодора».

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«По результатам тех действий, которые происходили в помещении государственного органа, ожидаем реагирования полиции, так как было повреждено госимущество», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве у здания Верховной рады прошел митинг горняков, требовавших погасить задолженность по зарплате.