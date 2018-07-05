Независимый топливный союз назвал клеветой исследование про недолив бензина
Независимый топливный союз проанализировал исследование Федерации автомобилистов России (ФАР), которое выявило недолив топлива на заправках. Об этом сообщается на сайте союза.
Как стало известно, союз нашел несостыковки в данном исследовании.
По словам президента топливного союза Павла Баженова, проблема недолива топлива существует, однако она не такая масштабная, как это указано в материалах ФАР.
«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР», — сказал Баженов.
Он также добавил, что Независимый топливный союз намерен подать иск в суд против ФАР по статье УК «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации».
Ранее сообщалось, что по данным Федерации автовладельцев России, три четверти российских заправок недоливают топливо.
В результате мошенничества реальная стоимость бензина на некоторых АЗС может составлять 55 руб. за л вместо 44-45 руб.