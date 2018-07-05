СМИ: Вашингтон готов отказаться от пошлин на машины из ЕС

Власти США готовы отказаться от планов ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС. Об этом заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл, сообщает Reuters со ссылкой на газету Handelsblatt.

По ее данным, Гренелл встретился с топ-менеджерами компаний Daimler, Volkswagen и BMW. Он заявил, что США откажутся от введения пошлин, если Евросоюз снимет пошлины на импорт машин из Соединенных Штатов.

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В автоконцернах не прокомментировали данную информацию. В министерстве экономики Германии заявили, что вопросы пошлин от имени ЕС решает Еврокомиссия.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не снимет торговые барьеры в отношении американских компаний.