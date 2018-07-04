Оформление водительских прав на самом деле не подорожает

Оформление привычных водительских прав по-прежнему будет стоить 2 тыс. рублей и подорожания стоимости этой услуги не произойдет. Информацию об этом «Газете.Ru» подтвердил источник в МВД.

После того, как президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин на выдачу ряда основных документов, ряд СМИ уже поспешил сообщить, что теперь процедура получения новых водительских прав подорожает с 2 тыс. до 3 тыс. руб. Но как уточнил в беседе с «Газетой.Ru» источник в МВД, получение привычных прав розового цвета по-прежнему будет стоить 2 тыс. рублей.

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Согласно тексту закона, в Налоговый кодекс действительно внесены изменения в ст. 333 в части стоимости выдачи национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Однако изготавливаемые права из расходных материалов на бумажной основе по-прежнему стоит 500 рублей, а на пластиковой основе — 2 тыс. рублей.

Дело в том, что это пункт теперь дополнен такой услугой, как получение водительских прав нового поколения, с так называемым чипом – такой документ и будет стоить 3 тыс. руб.

Стоит помнить, что при оформлении документов через госуслуги, действует скидка 30%.

Однако пока возможности оформить инновационные права нет и о перспективах ближайшего появления таких ВУ источник в МВД ответить затруднился.

Ранее в МВД России в беседе с «Газетой.Ru» необходимость внедрения ВУ нового образца объяснили участившимися случаями подделки документов.

«Их печатают люди, которые представляются сотрудниками ГИБДД, прямо на обычных принтерах и продают водителям. Те думают, что права настоящие, и ездят с чистой совестью до встречи с инспектором или до перерегистрации транспортного средства. Теперь будут применяться мобильные устройства или устройства на стационарных постах, которые будут считывать информацию», — отмечали в ведомстве.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».