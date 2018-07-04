В Совфеде допустили введение уголовной ответственности за недолив бензина на АЗС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров объяснил результаты исследования российских АЗС, которое выявило массовый недолив топлива. Слова сенатора приводит RT.

«Инцидент связан с тем, что недобросовестные хозяева бензозаправочных станций и сотрудники, за которыми не смотрят, очевидно, используют самые разнообразные приемы и обманывают автомобилистов. В первую очередь надо обязать владельцев заправок навести в этом вопросе порядок, например, путём контрольных закупок. Выявлять подобные случаи и привлекать к административной и серьезной материальной ответственности. В отдельных случаях, может, даже и к уголовной, если речь идёт о систематическом обмане потребителя», — сказал Майоров.

Подробнее о том, на каких АЗС чаще всего недоливают топливо, читайте в материале «Газеты.Ru».