Глава ФАР назвал способ борьбы с массовым недоливом топлива на российских АЗС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/207/11773207/upload-2016RIAN_2817484.HR-pic905-895x505-40679.jpg">

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал «Газете.Ru» результаты исследования, которое выявило повсеместный недолив топлива на российских АЗС.

«Обычный потребитель, к сожалению, сейчас никак не может повлиять на эту ситуацию. Доказать что-то на месте, даже если факт недолива очевиден, не получится, да и совет заливать на сомнительных заправках 10 или 20 литров, как советовал Петр Шкуматов, на мой взгляд вряд ли поможет. Это точно не будет гарантией от недолива. Исправить ситуацию можно путем разработки методики определения количества топлива в режиме закупки тайным покупателем и дальнейшего определения точных количественных показателей. Методику должно разработать государство, но контроль за работой АЗС должен быть государственно-общественным», - заявил Канаев

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».