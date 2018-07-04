В Москве бетономешалка протаранила припаркованные машины и перевернулась

В московском районе Печатники бетономешалка совершила столкновение с припаркованными автомобилями и перевернулась, передает агентство «Москва» информацию источника в экстренных службах.

«В районе д. 30 по ул. Полбина бетономешалка врезалась в припаркованные автомобили и после этого перевернулась», — сказал источник.

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Также он отметил, что в результате аварии разлились горюче-смазочные материалы.

Информация о пострадавших в данный момент устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы перевернулся мусоровоз. В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства.