В ходе проверки по делу саратовского экс-министра выявили подлог

Прокуратура Саратовской области сообщила на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту попытки должностных лиц скрыть от прокуроров реальную картину событий по делу бывшего министра финансов области Александра Выскребенцева.

«В ходе проверки должностными лицами предприняты действия по сокрытию истинной картины произошедшего, сопряженные с внесением ложных сведений в официальные документы. В связи с этим прокуратурой области материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что органами следствия было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления в соответствии со ст. 292 УК России (служебный подлог).

Ранее сообщалось, что саратовский министр уволился после поездки с нетрезвым водителем.