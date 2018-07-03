Дилеры рассказали о повышении цен на автомобили Ford, BMW и Mercedes

В ближайшее время ожидается очередное повышение цен на ряд моделей марок Ford, BMW и Mercedes. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе крупного автомобильного дилера «Авилон». По словам дилера, об очередном повышении стоимости своих автомобилей уже объявили марки Mercedes-Benz — от 2% до 4%, BMW — от 1% до 2%, а также Fords — на 1% на модели Ford Fiesta, Kuga, Focus и EcoSport.

При этом по итогам первого полугодия марка Mercedes уже продемонстрировала заметный рост цен – примерно на 10%. Существенным стимулом для этого, по словам дилера, стал рост курса евро, поскольку именно на него завязаны прайс-листы на автомобили, которые поступают к дилерам, а также смена модельного года и повышение качества комплектации.

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Примерно на 10% за полгода подорожали автомобили Maserati. Не сильно отстает и марка Аston Martin — с начала года на 5% подорожали модели Vantage V8, спорткар Vanquish Rapid и купе DB11.

Рост цен эксперты связывают с желанием автопроизводителей компенсировать потери от увеличения акцизов и утилизационного сбора, новостям о повышении ставки НДС с 18% до 20% и ослабление рубля.

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