Правительство выделит 1 млрд рублей на строительство дороги в Кемеровской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому на завершение строительства дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий — Кемерово будет выделен млрд руб. Данный документ опубликован на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 1 млрд руб. для предоставления межбюджетных трансфертов Кемеровской области на завершение строительства автомобильной дороги», — говорится в сообщении кабмина.

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Составители распоряжения подчеркнули, что финансирование в данном объеме позволит завершить строительство автодороги к 2019 году. Также отмечается, что новая дорога позволит повысить «трудовую мобильность» жителей Кемеровской области, сократить продолжительность и стоимость перевозок, а также улучшить экологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на новые дороги дадут около 10 трлн руб.