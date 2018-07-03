В Google признали некорректной подпись Крымского моста на русском и украинском языках

Представители компании Google сообщили в твиттере, что подпись Крымского моста на русском и украинском языках в сервисе Google Maps является некорректной.

«Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах», — говорится в сообщении компании.

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Представители Google подчеркнули, что в данный момент их специалисты работают над исправлением подписи.

Ранее сообщалось, что Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке. Отмечалось, что та часть моста, которая ближе к Таманскому полуострову, указана как «Крымский мост», в то время как прилегающая к Крыму — «Кримський міст». Аналогичная ситуация наблюдалась в приложении Google для смартфона.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.