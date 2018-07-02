Главу ГИБДД подмосковного Протвино уволили после скандального ДТП

Глава ГИБДД подмосковного Протвино майор Роман Попович уволен по результатам служебной проверки. Разбирательство началось по факту столкновения Mercedes Benz GL 350 Поповича и Hyundai Accent 27 мая. Об итогах проверки «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«По результатам проведенной служебной проверки установлено, что автомобилем Mercedes, в момент совершения дорожно-транспортного происшествия, управлял начальник ОГИБДД ОМВД России по г.о. Протвино, который уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Кроме того, Серпуховским городским судом Московской области водитель автомобиля Mercedes признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.

Как удалось доказать причастность Поповича к аварии читайте в материале «Газеты.Ru»