В Крыму сравнили Google с эпидемией

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сравнил компанию Google эпидемией заболевания, возникающей после того, как человеку кажется, «что он вирус победил», из-за того, что на картах сервиса компании Крымский мост подписан на украинском языке с одной стороны, передает РИА «Новости».

«Это как с эпидемиями различных заболеваний — когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google — периодические рецидивы болезни», — сказал Полонский.

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Часть моста, расположенная ближе к Таманскому полуострову, указана как «Крымский мост», в то время как прилегающая к Крыму — «Кримський міст»

«По большому счету нас все равно, вылечатся они от этой «вирусной инфекции» или нет», — сказал Полонский.

Он также выразил сожаление в связи с отсутствием в компании грамотных переводчиков, которые могли бы правильно указать географической название объекта на разных языках.

Ранее сообщалось, что Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.