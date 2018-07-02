Крымский мост подписали на украинском языке на картах Google

Крымский мост подписан на украинском языке в сервисе Google Maps. На это обратили внимание пользователи соцсетей и СМИ.

По состоянию на 02.25 мск, в браузерной версии сервиса мост действительно частично подписан на украинской языке. Так, та часть моста, которая ближе к Таманскому полуострову, указана как «Крымский мост», в то время как прилегающая к Крыму — «Кримський міст». Аналогичная ситуация наблюдается в приложении Google для смартфона.

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Это не первый казус карт Google с Крымским мостом. Так, мост появился в сервисе лишь спустя сутки после официального открытия 16 мая. Тем не менее через него нельзя было проложить маршрут для поездки на автомобиле.

В настоящий момент при попытке проложить дорогу от Керчи в Тамань через Крымский мост Google Maps предупреждают, что маршрут «может пересекать границы нескольких государств».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.