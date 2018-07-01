В центре Москвы перевернулся мусоровоз

В результате опрокидывания мусоровоза в Таганском районе столицы пострадал один человек, передает агентство «Москва» сообщение источника в правоохранительных органах.

«В районе д. 2 на ул. Рогожский Вал на трамвайных путях перевернулся мусоровоз», — сказал источник.

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Он отметил, что в результате аварии пострадал водитель транспортного средства. В данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы столкнулись автобус и трамвай. Отмечалось, что в результате столкновения транспортных средств трамвай сошел с рельсов. При аварии пострадала женщина.

Также ранее источник рассказал о столкновении пяти автомобилей на МКАД.