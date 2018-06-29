На востоке Москвы столкнулись автобус и трамвай

Источник в экстренных службах рассказал, что на востоке столицы произошло ДТП с участием автобуса и трамвая. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел на ул. Ивантеевская около д. 33, корп. 1. Согласно имеющейся информации, в результате столкновения транспортных средств трамвай сошел с рельсов.

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«…по предварительным данным, пострадала женщина», — заявил источник.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал о массовой аварии, которая произошла около станции «Трикотажная» Рижского направления МЖД.