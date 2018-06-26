Стритрейсерша Мара Багдасарян срочно избавляется от своего Mercedes-Benz

Скандально известная нарушительница ПДД Мара Багдасарян сообщила в своем инстаграме о том, что продает Mercedes-Benz 2015 года. Отстраненная от права управления автомобилем из-за заболевания эпилепсией девушка утверждает, что пробег у иномарки всего 47 тыс. км – за нее она надеется получить 7,5 млн руб.

В начале мая Багдасарян подала иск к одному из столичных подразделений ГИБДД. Она просила вернуть ей ранее отобранные водительские права на основании действующего медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Однако суд постановил оставить административный иск Багдасарян без удовлетворения.

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Всеобщая «известность» пришла к Маре после скандальных гонок с полицией золотой молодежи в Москве в мае 2016 года. После них девушка за неповиновение требованию сотрудника полиции получила 10 суток административного ареста. Однако позже Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Выяснилось, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы примерно на миллион рублей.

В декабре 2016 года за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД она была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. руб. штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывала в ГБУ «Жилищник» района Сокол.