В Саратове при аварии маршрутки и грузовика пострадали девять человек

В Волжском районе Саратова в результате аварии маршрутного автобуса и небольшого грузовика ранения получили девять человек, сообщает портал «Взгляд-инфо».

По данным портала, авария микроавтобуса Ford Transit и легкого коммерческого грузовика Hyundai Porter произошла на Мясницкой улице. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса заснул за рулем.

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По информации местной службы спасения, в результате ДТП ранения получили девять человек. Двое из них были госпитализированы реанимационной бригадой. Еще семеро получают медицинскую помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что под Саратовом в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем пострадали девять человек.