Турецкая полиция открыла огонь по машине с мешками бюллетеней

Полицейские изъяли четыре мешка с избирательными бюллетенями из автомобиля в турецкой провинции Шанлыурфа. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Инцидент произошел днем в уезде Суруч. В ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который попытался скрыться.

Реклама

Внутри правоохранители обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники намеревались доставить на один из избирательных участков. Три человека были задержаны.

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят президентские и парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что на них проголосовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.