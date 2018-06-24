Турецкая полиция открыла огонь по машине с мешками бюллетеней
Полицейские изъяли четыре мешка с избирательными бюллетенями из автомобиля в турецкой провинции Шанлыурфа. Об этом пишет газета Cumhuriyet.
Инцидент произошел днем в уезде Суруч. В ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который попытался скрыться.
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Внутри правоохранители обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники намеревались доставить на один из избирательных участков. Три человека были задержаны.
В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят президентские и парламентские выборы.
Ранее сообщалось, что на них проголосовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.