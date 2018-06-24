Под Пензой столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие

Источник в экстренных службах Пензенской области рассказал, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали восемь человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на 474-м километре федеральной автодороги Р-158 Саратов — Нижний Новгород. После столкновения частного микроавтобуса и легкового автомобиля транспортные средства загорелись, но огонь был ликвидирован.

Реклама

«Пострадали восемь человек, в том числе три ребенка в возрасте от пяти до семи лет», — рассказал источник.

В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии рассказали, что на Украине произошло ДТП, в котором пострадали восемь белорусов.