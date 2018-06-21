На стройке Крымского моста погиб рабочий

Во время строительства Крымского моста погиб рабочий. По факту его гибели возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении машиниста крана филиала АО «Мостострой-11». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следствия, 27 мая 2018 года подозреваемый, выполняя строительные работы по возведению железнодорожного моста, расположенного между косой и островом Тузла Темрюкского района Краснодарского края, в нарушение требований Типовой инструкции крановщика, при развороте крана не убедился, что в зоне разворота отсутствуют посторонние лица. В результате чего был смертельно травмирован бетонщик организации, его придавило нижним контргрузом крана к перильному металлическому ограждению рабочего моста», - сообщили в СК.

Рабочий скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.