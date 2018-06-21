Медведев призвал следить за ситуацией на рынке бензина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо следить за ситуацией на нефтяном рынке и рынке бензина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости, как мы и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что ситуация на рынке стабильна, предпринятые правительством меры дали эффект.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго ежедневно ведут мониторинг цен на топливо.

Он подчеркнул, что на данный момент цены стабилизируются на рынке.