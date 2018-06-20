После задержания главы Audi марке пришлось искать нового руководителя

Наблюдательный совет Audi AG принял решение назначить временным исполняющим обязанности председателя совета директоров Абрахама Схота. Он входит в совет директоров с 1 сентября 2017 года, отвечая за направление «Продажи и маркетинг». Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

Ранее президент Audi Руперт Штадлер обратился к наблюдательному совету компании с ходатайством об освобождении от занимаемой должности в совете директоров Audi AG и совете директоров Volkswagen AG. Отстранение от должности носит временный характер до выяснения обстоятельств по делу о выбросах дизельных двигателей.

Ранее сообщалось, что в Германии под временном арестом оказался глава правления Audi Руперт Штадлер. В его отношении возбуждено дело в связи с подозрениями «о мошенничестве и опосредованном подлоге». Инцидент связан с так называемым «дизельным скандалом».