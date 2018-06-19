Маск обвинил одного из сотрудников Tesla в саботаже

Основатель Tesla Илон Маск обвинил одного из сотрудников компании в саботаже, передает Reuters.

Об этом Маск написал в почтовой рассылке для всего персонала Tesla. В письме отмечается, что неназванный сотрудник внес несогласованный код в операционную систему производства и по электронной почте передал конфиденциальную информацию компании третьим лицам.

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«Полный охват его действий еще не известен, но то, что он до сих пор не признался, довольно плохо», — подчеркнул Маск в письме.

Пресс-секретарь Tesla Джина Антонини отказалась от комментариев по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что около четырех тысяч сотрудников Tesla будут уволены из-за реорганизации.