Недовольный угонщик из Маркса откусил полицейскому часть ушной раковины

Марксовский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области принял решение о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч.2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) в отношении 28-летнего местного жителя, который откусил часть уха сотрудника полиции.

«По версии следствия, 16 июня 2018 года в дневное время подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, неправомерно завладел автомобилем местного жителя. В результате преследования сотрудниками полиции мужчина был остановлен в Марксовском районе и для выяснения обстоятельств, а также доставления в территориальный отдел полиции помещен в служебный автомобиль. Будучи недовольным правомерными действиями полицейских, проявляя агрессию, злоумышленник зубами откусил часть ушной раковины одному из представителей власти», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что мужчина был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, устанавливаются обстоятельства произошедшего.